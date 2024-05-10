NBA’de Cavaliers ve Mavericks serilerini eşitledi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Celtics'e konuk olan Cavaliers, all-star oyuncusu Donovan Mitchell'ın 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçını 24 sayı farkla kazandı.
Cavaliers'ta Evan Mobley 21 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Caris LeVert 21 sayı, 6 ribauntla oynadı. Ev sahibi Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.
MAVERICKS DE SERİYİ EŞİTLEDİ
Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Oklahoma City Thunder'a konuk olan Dallas Mavericks, normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performansıyla rakibini 119-110 mağlup etti.
Mavericks'te PJ Washington 29 sayı, 11 ribaunt ve Tim Hardaway Jr 17 sayı üretti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Jalen Williams'ın 20 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.