NBA’de Cavaliers ve Mavericks serilerini eşitledi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Celtics'e konuk olan Cavaliers, all-star oyuncusu Donovan Mitchell'ın 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçını 24 sayı farkla kazandı.

Cavaliers'ta Evan Mobley 21 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Caris LeVert 21 sayı, 6 ribauntla oynadı. Ev sahibi Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.