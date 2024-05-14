NBA’de Boston Celtics, konferans yarı final serisinde 3-1 üstünlük yakaladı

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Cavaliers'a konuk olan Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla serinin 4. maçından galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Donovan Mitchell'ın forma giymediği mücadelede Cavaliers adına Darius Garland 30 sayı, 7 asist, Evan Mobley ve Caris LeVert ise 19'ar sayıyla oynadı.