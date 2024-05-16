Boston Celtics üst üste 3. kez Doğu Konferansı’nda finalde

NBA play-off yarı final heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 113-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı. Üst üste 3. kez konferans finaline çıkan Boston'da Jayson Tatum 25 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle öne çıkarken, Al Horford 22 sayı, 11 ribaund ve Derrick White da 18 sayı, 6 asistle mücadele etti. Cleveland'da ise Evan Mobley'in 33 sayı, 7 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.