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Giriş Tarihi: 22.5.2024 10:32

Boston Celtics, Indiana Pacers karşısında seride 1-0 öne geçti

İHA
Boston Celtics, Indiana Pacers karşısında seride 1-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı finalleri ilk maçında Boston Celtics TD Garden'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı uzatmalarda 133-128 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı uzatmalarda 133-128'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Boston'da Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist ve Jaylen Brown da 26 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Indiana'da Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve Myles Turner da 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken galibiyete yetmedi.

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Boston Celtics, Indiana Pacers karşısında seride 1-0 öne geçti
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