SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes gidiyor

Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'a kalmayı başaran ancak Panathinaikos ve Olympiakos'a yenilerek sezonu 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'da gelecek yılın kadro çalışmaları başladı. Sarı-Lacivertli ekibin Final Four'a kalmasında büyük pay sahibi olan Nick Calathes'le yollar ayrılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

SDNA ve Eurohoops'ta yer alan habere göre; Sözleşmesi bu yaz sona eren 35 yaşındaki basketbolcu, Monaco ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Monaco'da ise Mike James'in geleceği belirsizliğini koruyor.