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Giriş Tarihi: 28.5.2024 10:35

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes gidiyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes gidiyor

EuroLeague'de Final Four'u 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları başlarken Nick Calathes ile yollar ayrılıyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'a kalmayı başaran ancak Panathinaikos ve Olympiakos'a yenilerek sezonu 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'da gelecek yılın kadro çalışmaları başladı. Sarı-Lacivertli ekibin Final Four'a kalmasında büyük pay sahibi olan Nick Calathes'le yollar ayrılıyor.

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SDNA ve Eurohoops'ta yer alan habere göre; Sözleşmesi bu yaz sona eren 35 yaşındaki basketbolcu, Monaco ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Monaco'da ise Mike James'in geleceği belirsizliğini koruyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes gidiyor
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