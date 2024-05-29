Ergin Ataman: Miçotakis arayıp teşekkür etti

Panathinaikos ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen Türk başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibinin geçen sezon EuroLeague'de 17'nci olup, bu sezon şampiyonluk yaşamasının çok büyük bir başarı olarak görüldüğünü söyledi.

Kendisine çok sayıda tebrik geldiğini de aktaran 58 yaşındaki koç, "Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis beni telefonla bizzat aradı ve Panathinaikos'un şampiyonluğunu kutladı, bana teşekkür etti. Ayrıca sportif başarı dışında da benim buradaki sezon başından beri yaptıklarımın, Türk-Yunan ilişkilerine çok ciddi anlamda bir katkı sağladığını, bunun için de özellikle teşekkür ettiğini belirtti" dedi.