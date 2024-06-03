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Giriş Tarihi: 3.6.2024 22:48

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu

DHA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes’in rakibi oldu

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup etti. Seride durumu 3-0'a getiren sarı-lacivertliler, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Mücadelenin en skorer isimleri ise 21'er sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ve Marko Simonovic oldu.

Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Final serisinin programı şu şekilde:

6 Haziran Perşembe - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

8 Haziran Cumartesi - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

10 Haziran Pazartesi - 20:30

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

12 Haziran Çarşamba - 20:30 (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

14 Haziran Cuma - 20:30 (Gerekirse)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu
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