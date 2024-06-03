Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes’in rakibi oldu

Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.
Final serisinin programı şu şekilde:
6 Haziran Perşembe - 20:30
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)
8 Haziran Cumartesi - 20:30
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)
10 Haziran Pazartesi - 20:30
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
12 Haziran Çarşamba - 20:30 (Gerekirse)
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
14 Haziran Cuma - 20:30 (Gerekirse)
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)