Türk Telekom Basketbol’da ikinci Erdem Can dönemi başladı

NBA'de görev yapan ilk Türk antrenör olma ünvanına sahip Erdem Can'ın tanıtım toplantısı Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, asbaşkan Serhat Erkoç, Genel Menajer Önder Külçebaş'ın da katıldığı toplantıda Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

"TÜRK TELEKOM BASKETBOL KULÜNÜ HEYECAN VERİCİ KADRO KURMA HAYALİYLE YOLA ÇIKTI"

İmza öncesinde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Savtekin Şentürk, Türk Telekom Basketbol Kulübü'nün bu yıl heyecan verici bir kadro kurma niyetiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün yaptığımız hizmetlerden, gösterdiğimiz faaliyetlerden ve amaçlarımızdan bahsedeceğiz. Türk Telekom Basketbol Kulübü altyapılarıyla, basketbola bakışıyla bu sene heyecan verici kadro kurma niyetiyle yola çıktı. Burada Erdem Can hocamıza ve teknik ekibine saygımız tamdır, güvenimiz tamdır" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BASKETBOLU TEMSİL EDEN BİR YAPI KURMAK"

Başantrenörlük görevine getirilen Erdem Can ise, iki yıl öncesinde takımla birlikte verilen mücadeleyle Ankara'yı ve Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü en iyi şekilde temsil ederek güzel sonuçlar aldıklarını hatırlatarak, kendileri için asıl önemli olanın Ankaralı basketbolseverleri, sahadaki oyuncuları, şehri ve basketbolu temsil eden bir yapı kurmak olduğunu vurguladı.

"TÜRK TELEKOM'U ONURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Her şeyi adım adım tekrardan inşa ederek, aynı ciddiyetle ve sorumluluk duygusuyla Ankara basketbolunu, Türk Telekom markasını ve Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü en doğru şekilde temsil etmek istediklerinin altını çizen Can, şunları aktardı:



"Hem Türkiye liginde hem Avrupa'da ülkemizin bayrağını, Türk Telekom markasını ve Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü doğru şekilde onurlandırmak istiyoruz. Şimdiden Ankaralı basketbolseverlere en büyük ricam her maçta gelsinler ve bizi desteklesinler. Biz o