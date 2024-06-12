Sarunas Jasikevicius: Çok çılgın hisler içerisindeyiz

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i normal süresi 64-64 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Jasikevicius, "Çok çılgın hisler içerisindeyiz. Son iki maçta bekliyorduk böyle bir reaksiyonu. İlk iki maç belki yanıltıcı oldu. Sezon bitti. Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başarmış olduk. Sezonu böyle tamamladığımız için mutluyum" diye konuştu.