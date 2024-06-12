SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Süper Lig final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 36-33'lük skorla ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken, maçı da uzatmalar sonrası 80-72'lik skorla kazandı.

Ligde son şampiyonluğunu 2022 yılında yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yılının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi. 9 Haziran'da yapılan seçimde 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç da müsabakayı saha kenarından takip etti.



SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI



Bu sezon Türkiye Kupası Finali'nde A. Efes'i (67-80) mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius'un öğrencileri, EuroLeague'de ise Final Four oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de de A.Efes ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun ikinci kupasını müzesine götürdü.



PLAY-OFF SERİLERİNDE TEK MAĞLUBİYET



Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkim Spor'u 2-0, yarı final serisinde ise Beşiktaş'ı 3-0'lık seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanırken, Fenerbahçe ilk maçı 85-74, ikinci mücadeleyi ise 101-70'lik skorla kazanarak evine büyük avantajla geldi. Sarı-lacivertliler üçüncü maçta da parkeden 82-81'lik skorla mağlup ayrıldı. Serinin dördüncü karşılaşmasında taraftarı önünde 80-72 kazanarak 3. galibiyetine ulaşan Kanarya, şampiyon oldu.



JASİKEVİCİUS TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, kötü gidişat sonrası aralık ayında Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirdi. Litvanyalı koç yönetiminde takım, Euroleague'i ilk 6 sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Süper Lig'de ise 25 galibiyet, 5 beraberlikle normal sezonu ikinci sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa ulaşan Jasikevicius, hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayadı ve adını tarihe yazdırdı.