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Giriş Tarihi: 13.6.2024 16:16

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Şehmus Hazer NBA yolcusu!

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Şehmus Hazer NBA yolcusu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk sevinci yaşayan yıldız basketbolcu Şehmus Hazer, NBA yolcusu...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72'lik skorla mağlup ederek final serisini 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, sezonun şampiyon takımı oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Yunan yıldız Nick Calathes'in kulüpten ayrılması kesinleşti. 1 yıl opsiyonu bulunan Nate Sestina'nın da Fenerbahçe Beko ile devam etmeyeceği ve Valencia Basket'e transfer olacağı iddia edildi.

HAZER NBA'E GİDEBİLİR

BasketNews'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Şehmus Hazer'in de sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Şehmus Hazer'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings'in kampına davet edildiği ve Yaz Ligi'nde mücadele edeceği belirtildi.

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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Şehmus Hazer NBA yolcusu!
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