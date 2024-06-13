Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Şehmus Hazer NBA yolcusu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72'lik skorla mağlup ederek final serisini 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, sezonun şampiyon takımı oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Yunan yıldız Nick Calathes'in kulüpten ayrılması kesinleşti. 1 yıl opsiyonu bulunan Nate Sestina'nın da Fenerbahçe Beko ile devam etmeyeceği ve Valencia Basket'e transfer olacağı iddia edildi.

HAZER NBA'E GİDEBİLİR

BasketNews'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Şehmus Hazer'in de sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Şehmus Hazer'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings'in kampına davet edildiği ve Yaz Ligi'nde mücadele edeceği belirtildi.