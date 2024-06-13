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Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:09

Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e cevap: Bizim partimizi kimse iptal edemez

Melih Mahmutoğlu’ndan Merve Terim’e cevap: Bizim partimizi kimse iptal edemez

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius ve basketbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in 3. maç sonrası yaptığı 'Partiyi bozdunuz' paylaşımına yanıt verdi.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, Galatasaray'ın efsane ismi Merve Terim'in paylaşımına yanıt verdi.

Mahmutoğlu, "Bizim partilerimizi kimse iptal edemez. Tüm Fenerbahçe camiasına armağan olsun. Pazar günü seçimde çok güzel bir ortam vardı. Ali başkana hayırlı olsun, Aziz başkana da teşekkürler. Çok iyi bir sezon geçirdik, Türkiye Kupası'nı aldık, Final Four'a kaldık, şampiyon olduk. Bu akşam eğleneceğiz, parti var, herkesi bekleriz" dedi.

MERVE TERİM NE PAYLAŞMIŞTI?
Merve Terim, Anadolu Efes'in 82-81 kazandığı final serisinin üçüncü maçının ardından Ali Koç'un Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamaya gönderme yapmıştı. Terim, Instagram paylaşımında "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz. Büyük partiyi bozdunuz.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e cevap: Bizim partimizi kimse iptal edemez
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