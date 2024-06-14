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Giriş Tarihi: 14.6.2024 18:27

Barcelona'nın yeni başantrenörü Joan Penarroya oldu

Barcelona’nın yeni başantrenörü Joan Penarroya oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi ekibi Barcelona'da başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi ekibi Barcelona'da başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Barcelona, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmişti.

İspanya Ligi'nde ise play-off yarı finalinde Real Madrid tarafından saf dışı bırakılan Barcelona'da başantrenör Roger Grimau ile yollar ayrılmıştı.

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Barcelona'nın yeni başantrenörü Joan Penarroya oldu
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