SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luka Garza, Fenerbahçe Beko’ya göz kırptı

NBA'de Minnesota Timberwolves forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu Luka Garza, NBA Oyuncular Birliği NBPA'nın "One Court" isimli projesi sayesinde Olimpia Milano ile Virtus Bologna arasında oynanan İtalya Ligi final serisi dördüncü maçını tribünden takip etti. Amerikalı yıldız, 85-73'lük skorla Olimpia Milano'nun galip geldiği maçın ardından Eurohoops'a özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK EĞLENCELİ OLURDU"

Luka Garza, açıklamalarında EuroLeague ekiplerinde forma giymeyi çok istediğini kaydetti. Garza, "EuroLeague'de birçok harika kulüp var, herhangi bir EuroLeague takımında oynamayı çok isterim. Partizan, Fenerbahçe ve diğer takımların oynadıkları atmosferleri gördüğünüzde… Bu takımların herhangi birinde oynamak çok eğlenceli olurdu. EuroLeague'de herhangi bir takımın parçası olursam bundan büyük minnet duyarım" şeklinde konuştu

SEZONU TIMBERWOLVES'TA TAMAMLADI

Luka Garza, 2021-22 sezonunda Detroit Pistons ile NBA'e adım attı. Garza ilk sezonunda 32 maçta forma giydi ve maç başına 5.8 sayı ortalaması yakaladı. 25 yaşındaki pivot, son iki sezonu ise Minnesota Timberwolves formasıyla geçirdi. Garza geçtiğimiz sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 4 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Luka Garza'nın, Timberwolves ile olan kontratı bu yaz sona erecek. (Ajansspor)

