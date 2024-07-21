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Giriş Tarihi: 21.7.2024 11:45

Sokhna Fall, Melikgazi Kayseri’de

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall’ı kadrosuna kattı.

İHA
Sokhna Fall, Melikgazi Kayseri’de
2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, Senegalli oyuncu Sokhna Fall'ı transfer etti. Genç ve güçlü bir kadro ile yeni sezona girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı takımda birkaç transfer daha bekleniyor.

Dış transferde 8 isimle anlaşan Melikgazi Kayseri Basketbol, dördüncü yabancı olarak 1.85 boyundaki forvet Sokhna Fall'ı renklerine bağladı. Geride kalan sezon İspanya'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez Türkiye'de Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kadrosuna Sokhna Fall, Kübra Erat, Meltem Avcı, Aerial Powers, Christelle Diallo, Gonca Karataş, Doğa Adıcan ve Crisytal Dangerfield renklerine bağladı.
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Sokhna Fall, Melikgazi Kayseri’de
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