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Giriş Tarihi: 26.7.2024 16:39 Son Güncelleme: 26.7.2024 16:40

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Olcay Çakır Turgut'u transfer etti.

AA
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Olcay Çakır Turgut’u kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "2010-16 ve 2019-23 yıllarında çubuklu formamızı başarıyla terleten, kadın basketbolda tarihimizin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığımız 2022-23 sezonunda kupayı kaldıran takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçeliliği ve sarı-lacivert renklere olan aidiyetiyle kulübümüz ile özdeşleşmiş Olcay Çakır Turgut'a ailemize ve evine hoş geldin diyor, çubuklu forma ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Milli oyuncu, geçen sezonu İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında tamamladı.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı
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