Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kayla McBride ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020 yılında giymeye başladığı çubuklu formamızla sayısız zaferimizde ve tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Kayla McBride, ailevi sebeplerden ötürü 2024-25 sezonunda ülkesinde kalmak istediğini yönetimimiz ve idari ekibimizle paylaşmıştır. 21 numaralı formamızı giydiği dört sezonda sarı lacivert renklere olan aidiyetiyle ön plana çıkan Kayla, her zaman ailemizin bir parçası olacaktır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız Kayla McBride'a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kayla McBride, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 19.3 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynadı.