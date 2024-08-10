ABD, erkekler basketbolda Fransa’yı yenerek altın madalyayı aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol finalinde ev sahibi Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi.

Devin Booker'ın oyunuyla öne çıktığı ilk çeyrek dengede bir oyuna sahne olsa da ABD 20-15'lik skorla ikinci çeyreğe önde giden taraf oldu.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran Birleşik Devletler farkı açmayı da başardı ve karşılaşmanın ilk yarısını 49-41 önde kapattı.

Farkı korumayı başaramasa da skor üstünlüğünü korumayı bilen Steve Kerr'ün öğrencileri karşılaşmanın son çeyreğine 72-66'lık üstünlükle gitti.

Son çeyrekte Stephen Curry üst üste bulduğu üçlüklerle klasını bir kez daha sergilerken ABD mücadeleyi 98-87 kazanarak tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

ABD üst üste 5. toplamda 17. olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. Pekin 2008'den bu yana olimpiyatlarda altın madalyayı kimseye kaptırmayan Amerika en son bronz madalya kazandığı Atina 2004'te şampiyonluk yaşayamadı. 2004'te olimpiyat şampiyonluğuna Arjantin ulaşmıştı.