Ergin Ataman’dan iddialı NBA açıklaması

Tecrübeli başantrenör, geçen sezon başına geçtiği Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi şampiyonlukları gibi önemli başarılara imza attıklarını hatırlattı. Yeni sezon için de iddialı olduklarını vurgulayan Ataman, "Takım kadrosunun tamamımı tuttuk. Sadece bir oyuncu değişikliği yaptık. Luca Vildoza'nın yerine Maccabi'den Lorenzo Brown'ı aldık. Bu benim çok istediğim bir oyuncuydu. Başkan da daha sezon bitmeden 'Senin sözleşmeni çok daha uzun yapmamız lazım. Birlikte daha çok şampiyonluk kazanmamız lazım.' dedi. Hemen sözleşmeyi 3 yıllığına uzattık" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos ile yeni başarılar yaşamak istediğini anlatan tecrübeli başantrenör, "Hedef bu üç sene içerisinde yeniden bu şampiyonlukları zorlamak, kazanmak. Geçen yılın başında 'Benim hedefim Avrupa Ligi şampiyonluğu.' desem herkes gülerdi. Şimdi Avrupa Ligi'nin en büyük favorilerinden biriyiz. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Elbette işimiz kolay değil. Oynayacağımız her maçta karşımızda şampiyon takımı yenmek isteyen bir rakip olacak" diye konuştu.

"ÖMER FARUK YURTSEVEN RADARIMIZDA"

Ergin Ataman, bir uzun oyuncu takviyesi için bütçelerinin olduğunu belirterek, "Oraya sıradan oyuncuyu ekleyemeyiz. Ekleyeceğimiz oyuncunun takımın dengesini bozmasından biraz endişe ediyorum. Çünkü biz orada bir sistem yakaladık. Sezon başında bu transferi yapmamama düşüncesindeyim. Sarp Ataman'ın kafasında çok iyi bir isim var. İki gündür bu oyuncuyu düşünüyoruz. Ömer Faruk Yurtseven NBA'den ayrıldı ve Avrupa takımlarıyla görüşüyor. Bize de teklif edildi. Ömer çok iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa'da çok iyi iş yapacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Faruk Yurtseven'in sürekli oynamak isteyen bir oyuncu olduğunu aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bizde de Avrupa'nın en önemli uzunu, Mathias Lessort var. Ömer Faruk gibi çok önemli bir oyuncuyu almak, o transfere girmek bize kağıt üzerinde büyük bir güç kazandırır. Ancak sahadaki yansıması nasıl olur o konuda endişelerimiz var. Düşünüyoruz açıkçası, yani radarımızda. Ömer Faruk çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası'na katılabilirsek de milli takımımızın en önemli oyuncularından biri olacak. Avrupa'da oynamasını o yüzden de çok istiyorum. Furkan Korkmaz da nihayet Avrupa'ya geldi. Onun için çok iyi bir tercih. Bu milli takımımıza da pozitif yansıyacak. Umarım bu Ömer Faruk'ta da olur."

"İNŞALLAH SPORTİF BİRLİKTELİĞİMİZ TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE DE YANSIR"

Tecrübeli başantrenör, Yunanistan'da ilk günden beri büyük ilgi gördüklerini vurgulayarak, "Bugün Türkiye'de birçok insan 'Biz Panathinaikoslu olduk.' diyor. Yunanistan'da müthiş bir ilgi var bir Türk hocaya karşı. Yunan Başbakanı aradı, 'Sadece Panathinaikos'un Avrupa Ligi şampiyonluğundan dolayı değil, burada yarattığınız ortamın iki ülke halklarının bütünleşmesinde hem halklar bazında hem de siyasi anlamda çok büyük katkı olduğunu görüyorum ve sana teşekkür ediyorum.' diyor. Aynı cümleleri daha fazlasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız hem Atina'ya geldiğinde hem de maçlardan sonra aradığında söyledi" şeklinde görüş belirtti.

Panathinaikos ile devam etme kararına değinen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bizim sportif birlikteliğimiz Türk-Yunan ilişkilerine de yansır. Zaman zaman sertleşmeler, gerginlikler oluyor. Ben gerçekten iki ülke halkları arasında çok önemli bir aşama kaydedildiğini ve çok güzel bir dostluk olduğunu görüyorum. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse Sayın Kiryakos Miçotakis'in diyaloğa girmesini pozitif görüyorum. Bu birlikteliğin, bizi uzun yıllardır dışında tutulan Avrupa Birliği'ne girmemize de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Orada belki en büyük destekçilerimizden biri de Yunanistan olabilir. Biz orada olmayı her şeyiyle hak eden bir ülkeyiz."

"BİR NBA KULÜBÜNÜN BAŞARMA HAYALİ VARSA GELİRLER KONUŞURUZ"

Ergin Ataman, kariyer planıyla ilgili soru üzerine Panathinaikos ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını ve Yunanistan'da mutlu olduğunu belirterek, "NBA ile alakalı herhangi bir hayalim yok artık. Avrupa Ligi'nin son beş yılındaki en başarılı en iyi sonuçları alan, şampiyonlukları olan hocasıyım. Benim hayalim olmaz. Herhangi bir NBA kulübünün bir Avrupalı koçu transfer etmek ve onun Avrupa'da başardıklarını orada başarma hayali varsa gelirler, konuşuruz. Hiçbir şekilde ben Panathinaikos'tan ayrılmayı düşünmüyorum. Böyle bir hayali olan bir NBA kulübü olursa gelirler, konuşuruz ileriki dönemler için bakarız" diye konuştu.

Ataman, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Avrupalı antrenörlerin NBA'de başarılı olamayacağına yönelik açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Alperen başarılı olamazlar diye söylemiş olabilir ama o başka bir şeyi kastetmek istiyor. NBA'de farklı bir mantalite var. Daha çok şov amaçlı bir mantalite var. Takımların koç tercihleri de başarı odaklı ilerlemiyor. Bence Alperen onu belirtmek istemiş. Bir kere başarılı olup olmayacağını görmesi için bir deneme yapmaları lazım. Oradaki mantalitenin Avrupalı bir koçu oraya getirmeyeceğini o da görüyor. Avrupa'da başarılı olmuş Avrupalı bir koçun NBA'ye gitmesi tarihte yok. Ama dediğim gibi bizlerin kapısı açık. Yani gelsinler başarılı olup olmayacağımızı görsünler. Avrupalı koçlar olarak bu konuda iddialıyız."

"KARİYERİMDEKİ TEK EKSİK MADALYA MİLLİ TAKIMDA"

Tecrübeli başantrenör, kulüp kariyerinde birçok başarı yaşadığını ancak henüz A Milli Basketbol Takımı ile madalya kazanamadığını hatırlatarak, "İşte olimpiyatlarda maçları seyrediyoruz. Hayalim Türk Milli Takımı'nı bu seviyelere getirebilmek. Kolay değil ama elimizde iyi bir jenerasyon var. NBA oyuncularımızla Avrupa Şampiyonası'na ilerleyebilirsek o zaman orada iddialıyız. Kariyerimdeki tek eksik madalya milli takımda. Bu sezon çok iddialıyım" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda güçlü takımların mücadele ettiğini vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok güçlü takımlar var ama biz de son Avrupa Şampiyonası'nda bu gücü gösterdik. Elimizde çok yetenekli oyuncular var. Önemli bir devşirme arayışımız var. Özellikle 1-2 numaralarda skorer bir oyun kurucu arıyoruz. Gözüme kestirdiğim birkaç oyuncu var. Onların isimlerini söyleyemem, daha konuşmadık. Ülkemizde de var. Yeniden değerlendirebiliriz ülkemizdeki oyuncuların durumunu. Skorer bir kısaya ihtiyacımız var. Böyle bir devşirme oyuncuyu koyabilirsek, Avrupa Şampiyonası'nda madalya almamamız için bir neden yok. Önümüzdeki yılın hayallerinin en başında bu geliyor."