Real Madrid, Cedi Osman’ın peşinde

NBA ekibi San Antonio Spurs ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından hangi takımla anlaşacağı merak edilen Milli yıldız Cedi osman için EuroLeague devi devreye girdi.

İSPANYOL DEVİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sportando'dan Alessandro Luigi Maggi'nin haberine göre Real Madrid, Fransız forvet Guerschon Yabusele'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. İspanyol devi Milii yıldız Cedi Osman'la transfer görüşmelerinde bulunuyor.

İLK TERCİH CEDİ

Real Madrid'in ilk tercihi Cedi Osman ancak Semi Ojeleye de hedefler arasında yer alıyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon San Antonio Spurs forması ile NBA'de 72 maça çıkan Cedi Osman; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti. (Milliyet)