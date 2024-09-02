Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Real Madrid, Cedi Osman'ın peşinde
Giriş Tarihi: 2.9.2024 14:26

Real Madrid, Cedi Osman'ın peşinde

NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Milli yıldız Cedi Osman, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

Real Madrid, Cedi Osman’ın peşinde

NBA ekibi San Antonio Spurs ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından hangi takımla anlaşacağı merak edilen Milli yıldız Cedi osman için EuroLeague devi devreye girdi.

İSPANYOL DEVİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sportando'dan Alessandro Luigi Maggi'nin haberine göre Real Madrid, Fransız forvet Guerschon Yabusele'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. İspanyol devi Milii yıldız Cedi Osman'la transfer görüşmelerinde bulunuyor.

İLK TERCİH CEDİ
Real Madrid'in ilk tercihi Cedi Osman ancak Semi Ojeleye de hedefler arasında yer alıyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon San Antonio Spurs forması ile NBA'de 72 maça çıkan Cedi Osman; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti. (Milliyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Cedi Osman'ın peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA