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Giriş Tarihi: 8.9.2024 11:40 Son Güncelleme: 8.9.2024 11:47

Son dakika: Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Milli basketbolcu İlkan Karaman, geçirdiği trafik kazası sonrası 34 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Milli basketbolcu geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Karaman, Türkiye'de Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem, Beşiktaş, İstanbul BB, Büyükçekmece, Petkim, Yalovaspor, Manisa BB ve Çayırova formalarını giymişti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini yer verdi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

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Son dakika: Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
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