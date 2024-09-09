Denver Nuggets’ta Jamal Murray’den 4 yıllık imza

Denver Nuggets, yıldız basketbolcusu Jamal Murray'yi takımda tuttu. Athletic'te yer alan haberde Denver Nuggets ve Murray'nin 4 yıllık anlaşma sağladı belirtildi. Murray yeni kontratından 209 milyon dolar kazanacak. 27 yaşındaki Murray'nin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu.

Denver Nuggets formasıyla geçtiğimiz sezon 71 maça çıktı. Normal sezonda hepsinde ilk 5 başladığı 59 maçta Murray 21.2 sayı, 6.5 asist ve 4.1 ribaunt ortalamaları yakaladı. Yıldız basketbolcu 12 play-off maçında ise 20.6 sayı ve 5.6 asist ortalamaları elde etti. Jamal Murray, Denver Nuggets'le 2023'te NBA şampiyonluğu yaşadı.