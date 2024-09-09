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Giriş Tarihi: 9.9.2024 11:39

Denver Nuggets'ta Jamal Murray'den 4 yıllık imza

NBA Ligi takımlarından Denver Nuggets, 27 yaşındaki oyuncusu Jamal Murray ile 4 yıllık maksimum kontrat imzaladı. Kanadalı basketbolcu 4 için 209 milyon dolar kazanacak.

Denver Nuggets’ta Jamal Murray’den 4 yıllık imza

Denver Nuggets, yıldız basketbolcusu Jamal Murray'yi takımda tuttu. Athletic'te yer alan haberde Denver Nuggets ve Murray'nin 4 yıllık anlaşma sağladı belirtildi. Murray yeni kontratından 209 milyon dolar kazanacak. 27 yaşındaki Murray'nin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu.

Denver Nuggets formasıyla geçtiğimiz sezon 71 maça çıktı. Normal sezonda hepsinde ilk 5 başladığı 59 maçta Murray 21.2 sayı, 6.5 asist ve 4.1 ribaunt ortalamaları yakaladı. Yıldız basketbolcu 12 play-off maçında ise 20.6 sayı ve 5.6 asist ortalamaları elde etti. Jamal Murray, Denver Nuggets'le 2023'te NBA şampiyonluğu yaşadı.

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Denver Nuggets'ta Jamal Murray'den 4 yıllık imza
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