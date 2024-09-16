Panathinaikos taraftarından skandal pankart! Ergin Ataman çılgına döndü...

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Maccabi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 88-75 Maccabi kazanırken maçta skandal bir olay yaşandı ve Ergin Ataman adeta çılgına döndü.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan mücadelede tribünlerde Kuzey Kıbrıs'a itafen "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açıldı.Bu pankartı gören Panathinaikos koçu Ergin Atman provokasyona tepki gösterdi.

Maçın son periyodunda hakemlere itiraz eden Ataman, sahanın ortasına kadar girerek adeta kendinden geçti.Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ergin Ataman oyundan atıldı.