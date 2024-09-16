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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:32 Son Güncelleme: 16.9.2024 16:52

Pendik, Bolu'yu deplasmanda devirdi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

AA
Pendik, Bolu’yu deplasmanda devirdi
Boluspor 1 - 2 Siltaş Yapı Pendikspor

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 64 Hakan Bilgiç), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson Nogueira Junior (Dk. 64 İshak Karaoğul), Paul Omo Mukairu (Dk. 85Anıl Koç), Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Daniel Avramovski (Dk. 90 İlhami Sıraçhan Nas) , Fethi Özer, Valdmiro Lameira (Dk. 46 Eren Aydın)
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür (Dk. 66 Erdem Canpolat), Sequeirra, Hasan Kılıç, İbrahim Akdağ (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Welinton, Berkay Sülüngöz, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erdem Çalık) , Eze (Dk. 85 Jetmir Topalli), Sandro Lima

Goller: Dk. 81 (P) Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor), Dk. 44, 49 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Berk Yıldız, Dk. 63 Daniel Avramovski, Dk. 90 Naby Youssouf Oulare (Boluspor), Dk. 88 Erdem Özgenç, Dk. 90 Welinton Silva (Siltaş Yapı Pendikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90 Sequeirra (Siltaş Yapı Pendikspor)

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Pendik, Bolu'yu deplasmanda devirdi
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