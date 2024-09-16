Pendik, Bolu’yu deplasmanda devirdi

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Serdar Osman Akarsu
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 64 Hakan Bilgiç), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson Nogueira Junior (Dk. 64 İshak Karaoğul), Paul Omo Mukairu (Dk. 85Anıl Koç), Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Daniel Avramovski (Dk. 90 İlhami Sıraçhan Nas) , Fethi Özer, Valdmiro Lameira (Dk. 46 Eren Aydın)
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür (Dk. 66 Erdem Canpolat), Sequeirra, Hasan Kılıç, İbrahim Akdağ (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Welinton, Berkay Sülüngöz, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erdem Çalık) , Eze (Dk. 85 Jetmir Topalli), Sandro Lima
Goller: Dk. 81 (P) Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor), Dk. 44, 49 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Berk Yıldız, Dk. 63 Daniel Avramovski, Dk. 90 Naby Youssouf Oulare (Boluspor), Dk. 88 Erdem Özgenç, Dk. 90 Welinton Silva (Siltaş Yapı Pendikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90 Sequeirra (Siltaş Yapı Pendikspor)