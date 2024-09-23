Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi. İntihar ettiği öne sürülen Asım Pars'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

TÜRK BASKETBOLUNDA ASIM PARS YASI

Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giyen 2.13 boyundaki pivot, 2013 yılında kariyerini noktaladı. Asım Pars, ev sahipliği yaptığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan, "12 Dev Adam" şarkısıyla özdeşleşen A Milli Takım'ın kadrosunda yer almıştı. Asım Pars'ın ani vefatı sonrası Türkiye'de forma giydiği kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı.