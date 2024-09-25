Aslan’ın veda gecesinde Ataman’dan gönderme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathanikos'a 85-56 mağlup oldu.Yunan ekibinde forma giyen Cedi Osman 12, Ömer Faruk Yurtseven de 15 sayı kaydetti. Ömer Faruk, mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. Müsabaka öncesi ve sonrası eski takımı Galatasaray'ın taraftarlarının sevgi gösterisine alkışlarla karşılık veren