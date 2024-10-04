Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonun ilk maçını kazandı
Giriş Tarihi: 5.10.2024 00:23 Son Güncelleme: 5.10.2024 00:26

Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonun ilk maçını kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67 yendi.

AA
Anadolu Efes, EuroLeague’de sezonun ilk maçını kazandı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 76-67'lik skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Bologna'da 16 sayıyla Isaia Cordinier oldu. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu 14 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Virtus Bologna ise Fransa ekibi Asvel'e konuk olacak.

Salon: Unipol

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Alberto Baena (İspanya)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 16, Hackett 5, Clyburn, Shengelia 12, Zizic 7, Belinelli 7, Pajola 2, Polonara 2, Diouf 7, Tucker 2, Morgan 7, Akele

Anadolu Efes: Thompson 6, Bryant 12, Johnson, Ercan Osmani 5, Oturu 14, Larkin 11, Beaubois 7, Nwora 5, Smits 6, Poirier 4, Hollatz, Willis 6

1. Periyot: 21-15

Devre: 36-36

3. Periyot: 52-51

ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonun ilk maçını kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA