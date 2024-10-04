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Giriş Tarihi: 4.10.2024 23:51 Son Güncelleme: 4.10.2024 23:57

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlandı

Fenerbahçe Beko'da 31 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin, ilk periyodun bitimine 1:28 kala içeri doğru hareketlenerek şuta kalktı ve pozisyonda sağ dizinden sakatlandı. Bir süre yerde kalan Wilbekin, takım arkadaşlarının da yardımıyla kenara alındı ve mücadeleye devam edemedi.

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin sakatlandı

THY EuroLeague'in açılış haftasında Fenerbahçe Beko evinde Yunan ekibi Olympiakos BC'yi konuk etti.

Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Scottie Wilbekin ilk çeyreğin sonunda şuta kalktığı pozisyonda sağ dizinden sakatlandı.

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe'ye imza attığı 2022-2023 sezonunda da dizinden iki kez sakatlık geçirmiş ve toplamda 3 ay kaçırmıştı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN AÇIKLAMA

"Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 4 Ekim Cuma günü (bugün) oynanan Olympiacos karşılaşmasında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiş olup oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

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Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlandı
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