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Giriş Tarihi: 4.10.2024 11:11

NBA dünyaya açılmaya devam ediyor! İlk durak Abu Dabi

NBA takımları normal sezon dışında tüm dünyada etkinliklere katılarak bir yandan NBA’in uluslararası spor pazarında tanıtımını gerçekleştirirken diğer taraftan da kültürlerarası etkileşimi iki yönlü destekleyen organizasyonlara imza atıyor. NBA takımlarının bu organizasyonlardan ilki olan Abu Dabi Oyunları 2024’e katılmak için üst üste üçüncü kez Arap Körfezi'ne gitti. Bu kapsamda Boston Celtics ve 2023 şampiyonu Denver Nuggets 4-6 Ekim tarihleri arasında 2 maç oynayacak.

DHA
NBA dünyaya açılmaya devam ediyor! İlk durak Abu Dabi

Her iki karşılaşma da daha önce NBA Abu Dabi Oyunları'nın 2022 ve 2023'teki etkinliklerine ev sahipliği yapan Abu Dabi'nin Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da yapılacak. NBA League Pass üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Nuggets'tan Jamal Murray, Nikolo Jokiç, Jaylen Brown, Jason Tatum gibi yıldızların boy göstereceği iki maç dışında yine aynı salonda düzenlenecek olan taraftar gününde taraftarlar, aralarında Celtics ve Nuggets oyuncularının yanı sıra NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın da bulunduğu ünlü oyuncularla buluşacak ve müzik etkinliğine katılacak.

Abu Dabi Oyunları dışında önümüzdeki sezonda, NBA takımlarının takviminde ABD dışında katılacağı; NBA Mexico City Oyunu 2024, NBA Kanada Serisi ve NBA Paris Oyunları diğer 3 uluslararası etkinlik olacak.

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NBA dünyaya açılmaya devam ediyor! İlk durak Abu Dabi
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