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Giriş Tarihi: 5.10.2024 16:46

İsrail yine oyun peşinde! Beşiktaş'ın rakibi İstanbul'a gelmiyor

Daha önce Belgrad'da oynanacağı açıklanan ancak sonrasında İstanbul'a alınan Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Tel Aviv karşılaşması, güvenlik gerekçesiyle yeniden Sırbistan'ın başkentine verildi.

İsrail yine oyun peşinde! Beşiktaş’ın rakibi İstanbul’a gelmiyor

Beşiktaş'ın israil ekibi Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı EuroCupmaçında yine salon değişikliğine gidildi. Adres bir kez daha Belgrad olarak açıklandı. 8 Ekim'de oynanacak Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv mücadelesi öncesinde İsrail ekibinin İstanbul'a gelmek istememesi üzerine karşılaşma Belgrad'a alınmıştı.

Hükümet ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun her konuda güvence verdiği ve güvenlik önlemleri alma konusunda kararlığını göstermesi üzerine karşılaşma İstanbul'a verilmişti. Ancak Hapoel Tel Aviv kararını değiştirdi ve Türkiye'ye gelmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine maçın Belgrad'da oynanacağı açıklandı. (Takvim)


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İsrail yine oyun peşinde! Beşiktaş'ın rakibi İstanbul'a gelmiyor
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