Potada zafer gecesi

Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz dün açılışı yaptı.Maçın ilk yarısını 36-32 Yunan ekibi önde tamamlasa da hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galip ayrıldı.Anadolu Efes ise çekişmeli geçen müsabakada76-67 yenmeyi başardı.Beko'nun oyun kurucusu Scottie Wilbekin, ilk periyotta sağ dizinden sakatlandı. Bir süre yerde kalan ve müsabakaya devam edemeyen 31 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.