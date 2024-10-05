Potada zafer gecesi

THY
Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz dün açılışı yaptı. Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.
Maçın ilk yarısını 36-32 Yunan ekibi önde tamamlasa da hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galip ayrıldı. F.Bahçe adına 19 sayı atan Wade Baldwin, mücadelenin en skorer ismi oldu.
Anadolu Efes ise çekişmeli geçen müsabakada deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı
76-67 yenmeyi başardı.
WILBEKIN SEZONU KAPATTI
F.BAHÇE
Beko'nun oyun kurucusu Scottie Wilbekin, ilk periyotta sağ dizinden sakatlandı. Bir süre yerde kalan ve müsabakaya devam edemeyen 31 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.