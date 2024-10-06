Skandal karar: Hapoel Tel Aviv İstanbul’a gelmiyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol takımı ile İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv arasında 9 Ekim'de oynanacak EuroCup karşılaşması, güvenlik gerekçesiyle bir kez daha Belgrad'a alındı. BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, daha önce de karşılaşmanın Belgrad'da oynanacağını açıklamış, Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesi sonrası mücadelenin İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.