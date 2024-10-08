FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87

Temsilcimiz Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Çekya ekibi CEZ Nymburk'u 87-75 mağlup etti.
Galatasaray: Otis Livingston 12, Roberts Blumbergs 10, James Palmer Jr 19, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 6, Will Cummings 12, Samet Geyik, Altan Çamoğlu
CEZ Nymburk: Stephen Brown 12, Tylan Birts 5, Christian Bishop 15, Jaromir Bohacik 13, Martin Kriz 10, Matej Svoboda 3, Ondrej Sehnal 5, NighaelCeaser 9, J.T. Shumate 9, Frantisek Rylich 6, Jakub Tuma
1. Periyot: 13-23 (CEZ Nymburk lehine)
Devre: 37-46 (CEZ Nymburk lehine)
3. Periyot: 57-66 (CEZ Nymburk lehine)