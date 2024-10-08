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Giriş Tarihi: 8.10.2024 22:13

FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.

İHA
FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87

Temsilcimiz Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Çekya ekibi CEZ Nymburk'u 87-75 mağlup etti.

Galatasaray: Otis Livingston 12, Roberts Blumbergs 10, James Palmer Jr 19, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 6, Will Cummings 12, Samet Geyik, Altan Çamoğlu

CEZ Nymburk: Stephen Brown 12, Tylan Birts 5, Christian Bishop 15, Jaromir Bohacik 13, Martin Kriz 10, Matej Svoboda 3, Ondrej Sehnal 5, NighaelCeaser 9, J.T. Shumate 9, Frantisek Rylich 6, Jakub Tuma

1. Periyot: 13-23 (CEZ Nymburk lehine)
Devre: 37-46 (CEZ Nymburk lehine)
3. Periyot: 57-66 (CEZ Nymburk lehine)

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FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 75 - CEZ Nymburk: 87
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