Potada derbi: Fenerbahçe: 82 - Galatasaray: 73

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 14, Williams 10, Allemand 7, Badiane 16, Meesseman 22, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 1
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 14, Ayşegül Aladağ, Fraser 26, Meltem Yıldızhan, Park 2, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 8, Holingsvorth 10, Gökşen Fitik 8, Sude Yılmaz
1. Periyot: 16-18 (Galatasaray lehine)
Devre: 42-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 62-51 (Fenerbahçe lehine)