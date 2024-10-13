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Giriş Tarihi: 13.10.2024 22:07 Son Güncelleme: 13.10.2024 22:07

Potada derbi: Fenerbahçe: 82 - Galatasaray: 73

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. Fenerbahçe Opet evinde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. Başa baş geçen maçta kazanan 82-73'lük skorla Fenerbahçe Opet oldu.

İHA
Potada derbi: Fenerbahçe: 82 - Galatasaray: 73

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 14, Williams 10, Allemand 7, Badiane 16, Meesseman 22, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 1

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 14, Ayşegül Aladağ, Fraser 26, Meltem Yıldızhan, Park 2, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 8, Holingsvorth 10, Gökşen Fitik 8, Sude Yılmaz

1. Periyot: 16-18 (Galatasaray lehine)
Devre: 42-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 62-51 (Fenerbahçe lehine)

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Potada derbi: Fenerbahçe: 82 - Galatasaray: 73
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