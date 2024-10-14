Sarunas Jasikevicius: Zorlu bir maç bizi bekliyor

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabaka öncesinde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve basketbolcu Sertaç Şanlı değerlendirmelerde bulundu.

Litvanyalı çalıştırıcı Jasikevicius, Kızılyıldız'ın sezona iyi başlayan bir ekip olduğunu vurgulayarak "Bizim gibi rakibimiz de Avrupa Ligi'ne iki galibiyetle başladı. Kızılyıldız bu yıl çok sayıda deneyimli ve oyunu iyi okuyabilen oyuncularıyla beklentileri olan bir takım. Geçen yıl bizi kendi sahamızda yendiler. Çok fiziksel, iyi yönetilen ve organize bir takım. Bu yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sezona iyi bir giriş yaptıklarını belirten Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı ise şunları kaydetti:

"Önümüzde ilk çift maç haftası var. Kızılyıldız da sezona bizim gibi girdi ve iki önemli galibiyet aldı. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak. Kadromuzda eksiklerimiz de var ancak yine takım olarak iyi mücadele ederek açıklarımızı kapatacağız. Elbette taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak da bize büyük bir güç katacak. Bu mücadeleyi kazanmak ve çift maç haftasına iyi bir giriş yapmak istiyoruz."