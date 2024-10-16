Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde yarın Alba Berlin’e konuk olacak

Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
EKSİKLER
Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.
FORM DURUMU
Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.
İLK GALİBİYET
İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.