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Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:16

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.

AA
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde yarın Alba Berlin’e konuk olacak

Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

EKSİKLER

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

FORM DURUMU

Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İLK GALİBİYET

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak
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