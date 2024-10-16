Fenerbahçe kaybetti Krunic çileden çıkardı!

BASKETBOLDA
THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 76-57 mağlup oldu. Bu sezonki ilk yenilgisin yaşayan sarı-lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Sahada daha iyi olan taraf onlardı. Birçok alanda iyilerdi, bizden hızlılardı. Bizim savunmamız iyiydi. Böyle bir ortamda onları 80 sayının altında tutmamız mucizeydi"
dedi. Bu arada. F.Bahçe'nin futbol takımından sezon başında ayrılan ve Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic de sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Krunic, Kızılyıldız'ın sosyal medyadan yayımladığı galibiyet fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. Bu duruma F.Bahçeliler büyük tepki gösterdi.