Fenerbahçe kaybetti Krunic çileden çıkardı!

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 76-57 mağlup oldu. Bu sezonki ilk yenilgisin yaşayan sarı-lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius,dedi. Bu arada. F.Bahçe'nin futbol takımından sezon başında ayrılan ve Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic de sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Krunic, Kızılyıldız'ın sosyal medyadan yayımladığı galibiyet fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. Bu duruma F.Bahçeliler büyük tepki gösterdi.