Beşiktaş’tan Benfica’ya 35 sayı fark!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde Benfica'yı konuk etti.

Siyah Beyazlılar, mücadeleden 90-55'lik skorla galip ayrıldı. Maça iyi başlayan Kartal, ilk çeyreği 20-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi takım, devre arasına 50-25 üstün girdi. İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 75-47 önde bitirdiği maçı 90-55 kazandı.

DANA EVANS EN SKORER OYUNCU

Siyah-beyazlı ekipte 23 sayı üreten Evans maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Elif Bayram 17, Hillsman ile elek Uzunoğlu 14'er, Winterburn 7, Fagbenle 6, Lazic 5, Gizem Başaran Turan ile Esra Güvenç ikişer sayı üretti.

Bu sonuçla Beşiktaş grubunda 2'de 2 yaptı, Benfica ise ilk yenilgisini yaşadı.