Fenerbahçe Beko’dan Euroleague’de 3.galibiyet!

THY EuroLeague'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin karşı karşıya geldi. Uber Arena'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 78-71 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 14 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Alba Berlin'de ise Spagnolo ve Hermannsson 13 sayıyla oynadı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Alba Berlin 3. yenilgisini aldı.

SALON: Uber Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Alberto Baena, Denis Hadzic

ALBA BERLİN: Spagnolo 13, Wetzell 5, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Hermannsson 13, Olinde 12, Koumadje 4, Bean 2, Williams 12

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 12, Sertaç Şanlı 3, Nigel Hayes-Davis 14, Tarık Biberoviç 12, Hall 2, Pierre 6, Zagars 5, Colson 2, Marjanovic 8, Birch 1

1'İNCİ PERİYOT: 16-15

DEVRE: 31-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58

5 FAUL: Williams 39.05 (Alba Berlin)