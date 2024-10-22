NBA’de yeni sezon başlıyor

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Boston Celtics, yeni sezonda da favori olarak gösteriliyor. Şampiyonluğa ulaşan takımı koruyan Boston temsilcisi, NBA'de bu sezon da zafere ulaşmak için mücadele edecek. Celtics'in geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkıları olan Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın, yeni sezonda da takımın öne çıkan oyuncuları olması bekleniyor.

ALPERENLİ ROCKETS'IN HEDEFİ PLAY-OFF

Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezonda takımı Houston Rockets ile play-off'a kalmaya çalışacak. Rockets ile Türk spor tarihine geçen bir anlaşmaya varan 22 yaşındaki oyuncu, 5 yıl için 185 milyon dolar kazanacak. Ayrıca Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir sene oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olan Alperen Şengün, geçen sezon 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.

ADEM BONA, 76ERS FORMASI GİYECEK

Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen Adem Bona, NBA'de ilk kez sahne alacak. Philadelphia 76ers tarafından draft edilen 21 yaşındaki Nijerya asıllı basketbolcu, yeni takımında süre bulmaya çalışacak.

DÖRT TÜRK OYUNCU AYRILDI

Geçen sezon NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa'ya dönerken Onuralp Bitim de kısa süre önce takımı tarafından serbest bırakıldı. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyerken Furkan Korkmaz ise Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

KEVIN DURANT, 30 BİN SAYI BARAJINI GEÇMEYE ÇALIŞACAK

NBA kariyerinde 28 bin 924 sayı kaydeden Kevin Durant, yeni sezonda da formasını giyeceği Phoenix Suns'ta bu istatistiğini artırmaya çalışacak. 36 yaşındaki oyuncunun 30 bin sayı barajını geçip, en skorer isimler listesinde 7. sıraya yükselip Wilt Chamberlain'i (31 bin 419) geride bırakması bekleniyor. NBA'de 30 bin sayı barajını geçen diğer oyuncular ise LeBron James (40 bin 474), Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292) ve Dirk Nowitzki (31 bin 560).

LEBRON JAMES YENİ HEDEFLERLE SEZONA BAŞLAYACAK

Los Angeles Lakers forması giyen 39 yaşındaki ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, geçen sezon NBA'de 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu olmuştu. All-Star'a 20 kez seçilen tek oyuncu olan LeBron, 2024-2025 sezonuna da erişilebilir yeni hedeflerle başlayacak. NBA kariyerinde 1492 maça çıkan LeBron James, bu alanda tüm zamanların beşinci oyuncusu konumunda bulunuyor. En fazla maça çıkan oyuncular listesinde 4. sıradaki John Stockton'ı (1504) geçmek için 13 karşılaşmaya ihtiyaç duyan LeBron'un ikinci sıraya yükselme şansı da yüksek durumda. Geçen sezon 71 maçta oynayan LeBron James, son üç sezonda sezon başına ortalama 60 karşılaşmaya çıktı. LeBron James, bu sezon 69 maçta oynarsa ikinci sıradaki Kareem Abdul-Jabbar'ı (1560) da geçecek.

PLAY-OFF'LAR 19 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

NBA'de normal sezon, 13 Nisan 2025'te sona erecek. Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 15-18 Nisan tarihlerinde yapılacak. 16 takımın katılacağı play-off'lar 19 Nisan, NBA Final Serisi ise 5 Haziran'da başlayacak. NBA All-Star hafta sonu, 14-16 Şubat 2025'te San Francisco'da gerçekleştirilecek.