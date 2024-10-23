6 milyar TL’lik müthiş imza!

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımıyla 5 yıl için toplam 185 milyon dolar (6 milyar 336 milyon lira) karşılığında yeniden anlaşmaya vardı.Milli sporcumuzun bu sözleşme sürecinin son yılında oyuncu opsiyonu da bulunuyor.NBA'DE DE İLKİ BAŞARDIYüksek basketbol zekâsı, saha görüşü ve pota altındaki etkinliği ile tanınan Alperen Şengün'ün yeni sözleşmesi, sadece Türk basketbol tarihi adına değil NBA'de de önemli bir değer taşıyor. Yeni anlaşmasıyla Alperen, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra bir ilke imza attı.Tarihin en çok kazanan Türk sporcusu olan Alperen, daha önce NBA'de forma giyen temsilcilerimizi geçti.Şu anda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu'nun ise Toronto Raptors dönemindebir kontratı bulunuyordu.25 Temmuz 2002 İzmir doğumlu olan Alperen Şengün, basketbol kariyerine Giresun Belediyespor altyapısında başladı, ardından Bandırma Kırmızı ve Banvit takımlarında forma giydi.eşiktaş formasıyla 2020-2021 sezonunda BSL'de yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.G,SARAY'IN yıldızları İcardi yıllık 10 milyon Euro, Osimhen 6 milyon Euro; Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü İmmobile 6 milyon Euro; F.Bahçe'nin santrforları Dzeko 4.2 milyon Euro ve En-Nesyri 4 milyon Euro kazanıyor. Süper Lig'in süper starları toplamda 30.2 milyon Euro (1 milyar 119 milyon TL) alırken, Alperen'in senelik kazancı 37 milyon dolar (1 milyar 267 milyon TL) olacak.sezondur Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti. Bu karşılaşmaların 148'inde ilk 5'te yer alan milli basketbolcu, ortalama 27.2 dakika süre alarak 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.