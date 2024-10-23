6 milyar TL’lik müthiş imza!

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımıyla 5 yıl için toplam 185 milyon dolar (6 milyar 336 milyon lira) karşılığında yeniden anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki pivot, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini yapan isim olarak tarihe adını yazdırdı.
Milli sporcumuzun bu sözleşme sürecinin son yılında oyuncu opsiyonu da bulunuyor. Alperen şayet isterse, kontratanın son yılında takımından ayrılarak serbest kalabilecek.
NBA'DE DE İLKİ BAŞARDI
Yüksek basketbol zekâsı, saha görüşü ve pota altındaki etkinliği ile tanınan Alperen Şengün'ün yeni sözleşmesi, sadece Türk basketbol tarihi adına değil NBA'de de önemli bir değer taşıyor. Yeni anlaşmasıyla Alperen, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra bir ilke imza attı. Milli yıldızımız, bu iki basketbolcudan sonra çaylak kontratında 'oyuncu opsiyonu' içeren 5 yıllık bir uzatma alan ilk NBA oyuncusu oldu.
AŞIK VE TÜRKOĞLU'NU GEÇTİ
Tarihin en çok kazanan Türk sporcusu olan Alperen, daha önce NBA'de forma giyen temsilcilerimizi geçti. Bugüne dek en büyük sözleşmeyi 5 yıl için 60 milyon dolara imza atan Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'tan almıştı.
Şu anda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu'nun ise Toronto Raptors döneminde 5 yıl için 53 milyon dolarlık
bir kontratı bulunuyordu.
ALL-STAR SEVİYESİNE GELECEK
25 Temmuz 2002 İzmir doğumlu olan Alperen Şengün, basketbol kariyerine Giresun Belediyespor altyapısında başladı, ardından Bandırma Kırmızı ve Banvit takımlarında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu ve yakaladığı büyük çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekti. B
eşiktaş formasıyla 2020-2021 sezonunda BSL'de yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 2021 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 1. tur 16. sıradan seçilen Alperen, NBA'de büyük bir potansiyel olarak görülüyor ve ilerleyen dönemlerinde All-Star seviyesinde bir oyuncu olabileceği tahmin ediliyor.
SİZ HEPİNİZ ALPEREN TEK!
G,SARAY'IN yıldızları İcardi yıllık 10 milyon Euro, Osimhen 6 milyon Euro; Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü İmmobile 6 milyon Euro; F.Bahçe'nin santrforları Dzeko 4.2 milyon Euro ve En-Nesyri 4 milyon Euro kazanıyor. Süper Lig'in süper starları toplamda 30.2 milyon Euro (1 milyar 119 milyon TL) alırken, Alperen'in senelik kazancı 37 milyon dolar (1 milyar 267 milyon TL) olacak.
NBA'DE 210 MAÇTA FORMA GİYDİ
sezondur Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti. Bu karşılaşmaların 148'inde ilk 5'te yer alan milli basketbolcu, ortalama 27.2 dakika süre alarak 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.