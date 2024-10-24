Alperen Şengün’den sezona double double başlangıç

Takımda ayrıca Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet de 14 sayı ile oynadı. Sezona galibiyetle başlayan Charlotte'de ise LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist, Tre Mann de 24 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 1 RİBAUND

Milwaukee Bucks, Wells Fargo Center'de karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 124-109'luk skorla yendi. Milwaukee'de Damian Lillard 30 sayı, 9 asistle ön plana çıkarken, Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Bu sezon draft edilen ve Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Adem Bona, Philadelphia ile ilk maçına çıktı ve 3 dakika sürede 2 sayı, 1 ribaund üretti. Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey 25 sayı, Kelly Oubre 21 sayı ve Andre Drummond 10 sayı, 13 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Detroit Pistons: 109 - Indiana Pacers: 115

Toronto Raptors: 106 - Cleveland Cavaliers: 136

Atlanta Hawks: 120 - Brooklyn Nets: 116

Philadelphia 76ers: 109 - Milwaukee Bucks: 124

Miami Heat: 97 - Orlando Magic: 116

Houston Rockets: 105 - Charlotte Hornets: 110

New Orleans Pelicans: 123 - Chicago Bulls: 111

Utah Jazz: 124 - Memphis Grizzlies: 126

Los Angeles Clippers: 113 - Phoenix Suns: 116

Portland Trail Blazers: 104 - Golden State Warriors: 139

(ORT-MEC-S)



24.10.2024 11:39:34 TSI

NNNN