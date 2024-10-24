Baba&oğul aynı parkede

Los Angeles Lakers- Minnesota Timberwolves müsabakasında tarihi bir geceye tanıklık etti. NBA All-Star'a 20 kez seçilen ve tarihin en skorer ismi olanİkinci çeyreğin bitimine 4 dakika kala parkeye beraber giren ikili, ev sahibi taraftarın büyük coşkusu eşliğinde salonda alkışları topladı ve 2.5 dakika sahada kaldı. Lakers, Timberwolves'u 110-103'lük skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.