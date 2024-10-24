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Giriş Tarihi: 24.10.2024

Baba&oğul aynı parkede

Baba&oğul aynı parkede
Basketbolseverler, Los Angeles Lakers- Minnesota Timberwolves müsabakasında tarihi bir geceye tanıklık etti. NBA All-Star'a 20 kez seçilen ve tarihin en skorer ismi olan 39 yaşındaki LeBron James ile 20 yaşındaki oğlu Bronny James, Lakers'ın 2024-2025 sezonu açılışında NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti. İkinci çeyreğin bitimine 4 dakika kala parkeye beraber giren ikili, ev sahibi taraftarın büyük coşkusu eşliğinde salonda alkışları topladı ve 2.5 dakika sahada kaldı. Lakers, Timberwolves'u 110-103'lük skorla yenerek sezona galibiyetle başladı. LeBron 16 sayı kaydederken oğlu Bronny, babasıyla oynadığı ilk maçta sayı katkısı veremedi, 1 ribaundla mücadele etti.

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Baba&oğul aynı parkede
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