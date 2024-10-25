Ergin Ataman: Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum

EuroLeague'in 5'inci hafta maçında Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 81-76 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Ergin Ataman, "İlk 3 çeyrekte mükemmel basketbol oynadık. Hücumda akıllı hareket ettik. Son çeyrekte Fenerbahçe Beko agresif savunma yaptı ve bize top kayıpları yaşattı. Onları oyuna ortak ettik ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın önemli 2 atışı vardı. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Nigel Hayes-Davis'e karşı yaptıkları savunma hakkında konuşan Ergin Ataman, "Bizim Hayes üzerine müthiş bir savunma yaptığımızı düşünmüyorum. Orada savunma olarak çok iyi olduğumuzu söyleyemem"

'HER İKİSİ DE FAYDALI OYNADI'

Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın performansını değerlendiren Ataman, "Her ikisi de faydalı oynadı. Ömer ilk yarıda da önemli işler yaptı. Cedi hücumda biraz şanssızdı. Bugün ana rotasyonda 3 önemli eksikle geldik. Kısa rotasyonunu oynatmak daha rahat. Cedi ve Ömer her geçen gün takıma daha çok alışıyorlar. Faydalı olacaklarına inanıyorum" sözlerini sarf etti.

'FİNAL FOUR İÇİN 7-8 ADAY VAR'

Final Four için 7-8 tane aday takımın olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Biz de Fenerbahçe de Final Four için aday gösteriliyor. Ben büyük bir favori görmüyorum. Sürpriz sonuçlar oluyor. Olympiakos iyi bir kadro kurdu. Bana göre Final Four'un 7-8 aday takım var. Bunların iki tanesi de Fenerbahçe ve biziz tabii ki" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Dezavantajlı bir fikstürle başladık. 5 maçın 4 tanesini dışarda oynadık. Paris mağlubiyeti bizim için ekstra olarak gözüküyordu ama Paris dün Monaco'yu yendi. Euroleague uzun bir maraton. Şimdi kendi sahamızda daha çok maç oynayacağız. Bugünkü galibiyet çok kritikti."