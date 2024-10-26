NBA'de Alperen Şengün, ikinci maçında da "double-double" yaptı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Grizzlies'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla sezonun ikinci maçında da "double-double"lık performans sergiledi. İlk galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr 14 sayı, 16 ribaunt üretti. Grizzlies'te Ja Morant'in 24 ve Desmond Bane'in 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.