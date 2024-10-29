Anadolu Efes, Barcelona’yı geçemedi!

THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Anadolu Efes ile Barcelona, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya üst üste üç sayılık basketlerle başlayan Barcelona, Punter'in etkili olduğu ilk dakikalarda 10 sayılık (4-14) fark yakaladı. Kısa sürede toparlanarak 7-0'lık bir seri yapan Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin peş peşe attığı üç sayılık basketlerle oyuna ortak oldu ve 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle 19-17 öne geçmeyi başardı. Barcelona ilk çeyreği 29-26 önde bitirdi.

DEVREYE BARCELONA ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, kısa sürede farkı 6 sayıya (29-35) çıkardı. Kritik anlarda bulduğu basketlerle rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Smits'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Barcelona, son anlarda bulduğu sayılarla soyunma odasına 55-51 üstün gitti.

Üçüncü periyota da etkili başlayan Barcelona, kısa sürede 10 sayılık (53-63) fark yakaladı. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 10 sayı (66-76) geride girdi.

FARKIN KAPANMASINA İZİN VERMEDİ

Son periyotta da kontrollü mücadelesini sergileyen İspanya temsilcisi, Anadolu Efes'in arayı kapatmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlıların hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren Barcelona, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)

Anadolu Efes: Nwora 13, Bryant 12, Thompson 16, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Beaubois 8, Smits 8, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oturu 10

Barcelona: Punter 20, Hernangomez 7, Nunez 5, Abrines 8, Parker 13, Anderson 12, Vesely 4, Brizuela 4, Metu 21, Satoransky 3, Fall

1. Periyot: 26-29

Devre: 51-55

3. Periyot: 66-76