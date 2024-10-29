Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda mağlup oldu!

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Wolves, Twinsbet Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Fibabanka 26-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Wolves, hücumda çok etkili başladı. Bu çeyrekte Beşiktaş Fibabanka potasına 31 sayı gönderen ev sahibi ekip, son periyoda 22 sayı farkla önde girdi: 78-56.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Wolves, maçtan 93-78 galip ayrıldı. Beşiktaş Fibabanka grupta 3. kez yenilirken, Wolves ise 3. galibiyetini elde etti.