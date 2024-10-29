Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i devirdi
Giriş Tarihi: 30.10.2024 00:02

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i devirdi

EuroLeague’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya’daki Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv’i 84-82 yenerek 4.galibiyetini aldı.

DHA
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv’i devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6'ncı hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertliler, İsrail temsilcisini 84-82 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Kanarya, 4 galibiyete ulaşırken, Maccabi Tel Aviv ise 4'üncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7'nci haftasında 1 Kasım Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

SALON: Zalgirio Arena

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 4, Melli 3, Mays 13, Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 15, Hall 16, Pierre, Guduric 4, Colson 1, Marjanovic 8, Birch

MACCABİ TEL AVİV: Hoard 20, Lee 13, Kaba, Menco, Sorkin 7, Rayman 3, Dibartolomeo 3, Rivero 13, Cohen, Randolph 14, Jokubaitis 9

1'İNCİ PERİYOT: 16-21

DEVRE: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-67

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA