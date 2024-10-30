Bursaspor Basketbol - Zaragoza: 87-89

FIBA Europe Cup B Grubu 4'üncü hafta maçında Bursaspor, sahasında İspanyol ekibi Zaragoza'ya 89-87 mağlup oldu. Bu sonuçla Bursaspor, gruptaki 2'nci yenilgisini yaşadı. Konuk ekip ise 3'üncü galibiyetini aldı.

BURSASPOR: Jaylon Brown 21, Donte Grantham 18, David Michineau 15, David Mutaf 12, Ömer Utku Al 9, Joshua Sharma 8, Pj Pipes 3, Nusret Yıldırım 1

ZARAGOZA: Jilson Bango 24, Santi Yusta 14, Trae Bell-Haynes 12, Emir Sulejmanovic 10, Joaquin Rodriguez 9, Bojan Dubljevic 9, Yoanki Mensia 5, Marco Spissu 3, AJ Slaughter 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

DEVRE: 31-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-59

NORMAL SÜRE: 78-78