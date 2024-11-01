Fenerbahçe, Obradovicli Partizan’ı mağlup etti!

THY Euroleague'in 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Sırbistan ekibi Partizan karşı karşıya geldi.
Sarı Lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 89-72 kazandı. Kanarya, bu sonuçla 5. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe: Nigel Hayes 24, Wade Baldwin 13, Devon Hall 12, Bonzie Colson 7, Khem Birch, Tarık Biberovic 17, Nicolo Melli, Marko Guduric 10, Dyshawn Pierre 6, Skylar Mays
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Partizan: Aleksej Pokusevski 10, Frank Ntilikina 14, Tyrique Jones 9, Isaac Bonga 2, Carlik Jones 6, Vanja Marinkovic
6, Brandon Davies 9, Gabriel Lundberg 1, Duane Washington Jr. 7, Mario Nakic 4, Isiaha Tyrin Mike, Sterling Brown 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Vilius Gytis, Aliaga Jordi, Baena Alberto
1. Periyot: 22-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-31 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-53 (Fenerbahçe lehine)